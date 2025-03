Nigrán cifra en 600.000 euros el futuro auditorio en los cines de A Ramallosa

La transformación de los multicines del centro comercial de A Ramallosa en el futuro auditorio municipal de Nigrán está prevista este año y rondará los 600.000 euros. Así lo confirmó el alcalde, Juan González, tras el pleno en el que el gobierno socialista aprobó los presupuestos municipales en solitario. Unas cuentas que califica de «históricas» al alcanzar los 17,3 millones de euros y superar en un 2,5% las del año pasado. La oposición votó en contra.

Tanto el PP como el BNG criticaron la caída de las inversiones a la mitad respecto al año pasado. La creación de una sala en condiciones para albergar espectáculos de nivel en el municipio no está recogida en el documento, pero sí figura en la agenda de los dirigentes locales y de fondos de sobra. «Temos unha capacidade inversora moi grande», asegura el alcalde, porque el remanente de Tesorería, es decir, el ahorro municipal, asciende a 11 millones de euros este año y «permitirá levar a cabo inversións coma esta dos cines, a reforma do vello centro de saúde de Panxón ou a construcción dun sgundo pavillón en Porto do Molle ou calquera outra inversión que xurda no día a día durante os próximos anos».

La que convertirá los multicines cerrados hace una década en espacio cultural resulta «razonable e viable», a juicio del alcalde, y se materializará en 2025 tras cerrar estos días el arquitecto municipal su informe sobre el estado del inmueble, necesario para firmar la compra anunciada en septiembre. El técnico valora «el buen estado» de la estructura del local, que mide 420 metros cuadrados en total, pero recomienda una reforma completa que sustituya las instalaciones eléctrica y de agua, la climatización, el alicatado y la impermeabilización, además del sistema contraincendios y que se dote de accesibilidad el centro.

El informe técnico avala también la seguridad del derribo de la pared que separa las dos salas para obtener un auditorio de 500 butacas, que podrá dividirse en función de las necesidades con una especie de mampara, explica el regidor. La obra incluirá la creación de un escenario y las dependencias necesarias para la logística de los espectáculos.

Con este documento finalizado, indica González, la compra quedará oficializada en unos días. A continuación, se encargará la redacción del proyecto y se sacará a concurso la ejecución. González espera iniciar las obras este año e incluso utilizar los cines antes de que comiencen. «Unha vez sexan nosos podemos conectar o suministro eléctrico e usalos para actividades como o cineclub ou os ensaios de teatro», indica.

La oposición critica la caída de las inversiones

El presupuesto municipal para 2025 aprobado ayer destina 421.000 euros a inversiones, explica Juan González, entre los que destacan propuestas del equipo de inclusión «Un Nigrán para todos» como la creación de una oficina de apoyo a personas con discapacidad por 12.000 euros o un espacio 100% accesible en Praia américa, por 20.000. A esta cantidad se sumarán los 800.000 euros que la Diputación confirmó ayer que aportará para asfaltados de viales municipales.

La oposición centró sus críticas en la caída de las inversiones. La portavoz del PP, María José Pino, lamenta que «las únicas grandes inversiones son las de la Diputación» y que solo se destinen «25.000 euros a saneamiento, 50.000 a viales, 7.500 a obras de accesibilidad... No hay una planificación a largo plazo».

Por su parte, el representante del BNG, Xavier Rodríguez, apunta a las «novas licitacións que se foron atrasando como o lixo, o servizo de axuda a domicilio ou o mantemento de parques e xardíns, que coinciden todas neste exercicio e lastran en boa medida a capacidade de investimento». Y es que, como señala el regidor, más de 5 millones de euros del presupuesto se reservan a esos contratos.