Gondomar se asocia con As Pontes, Vimianzo, Valdoviño y Guitiriz para digitalizar el agua

El Concello de Gondomar, los coruñeses de As Pontes, Vimianzo y Valdoviño y el lucense de Guitiriz se han unido para solicitar una ayuda de más de dos millones de euros que les permita modernizar sus sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento mediante un sistema de digitalización para optimizar la sostenibilidad del servicio y minimizar las incidencias.

Los cinco ayuntamientos acuden juntos al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), en este caso de digitalización del ciclo del agua, que impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El alcalde, Paco Ferreira, explica que el objetivo de este proyecto es el desarrollo «dunha plataforma dixital intelixente para a monitorización e xestión integral do ciclo da auga, que permitirá revolucionar o control do abastecemento e do saneamento, mellorando a eficiencia no uso dos recursos hídricos».

El sistema detectará las incidencias de inmediato gracias a una modelización cartográfica y numérica de las redes y a la instalación de sensores en los puntos clave del sistema: la captación, el depósito de Donas y la Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP). Se incluirán también caudalímetros y medidores en tiempo real de cloro, PH y turbidez, apunta el regidor. «No caso de detectar unha anomalía, o sistema permitirá deter automaticamente a entrada de auga e enviar alertas inmediatas aos dispositivos móbiles dos operarios municipais», subraya.

El proyecto incluye la implantación de la telelectura de contadores de en torno a 3.000 hogares, «o que facilitará o control do consumo en tempo real e permitirá detectar fugas ou irregularidades de maneira remota e inmediata», añade. Se actualizará asimismo el plan de emergencia en situaciones de sequía.