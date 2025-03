A infancia espalla tinta polo galego

A Alameda Castelao de Redondela acolleu onte pola mañá a primeira das dúas xornadas da III edición das xornadas 'Espallar Tinta'. Uns 350 nenos e nenas dos colexios do municipio deron a coñecer os traballos literarios que realizaron durante o curso en lingua galega. Xornais, poesías, historias e lendas de Redondela ou investigacións sobre animais mariños foron algunhas das creacións que se expuxeron ao público.

A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, e o concelleiro de Ensino, Iván Villar, déronlle a benvida á rapazada de diferentes cursos dos CEIP Cedeira, Outeiro das Penas, Alexandre Bóveda, Porto Cabeiro, Reboreda e Ventosela..

Estas xornadas serven para dar visibilidade á infancia e a todo aquilo que escriben e queren compartir. Para a alcaldesa «é moi importante facilitar espazos ao aire libre e abertos ao público onde os nenos e nenas poidan expresarse e ensinar o seu traballo». O concelleiro de Ensino, Iván Valles, salientou a importancia de actividades como esta para favorecer «a convivencia entre o alumnado e profesorado dos centros, e compartir proxectos e experiencias».

Nenos e nenas viviron unha interesante xornada, aprenderon e gozaron dun concerto de rock infantil con Pakolas. Todos os participantes reciben tamén por parte do Concello un fermoso caderno serigrafiado co cartel do evento.

Hoxe é a quenda dos centros Santa Mariña, San Pedro, Laredo, Igrexa, Quintela, Colexio Vigo, e repetirán os CEIP Cedeira e Alexandre Bóveda. Ata 400 rapaces e rapazas tomarán a Alameda e gozarán doutro concerto de Pakolas.

'Espallar Tinta' é unha actividade financiada polo Concello de Redondela que partiu da iniciativa do CEIP Cedeira. Rivas agradeceu o traballo deste centro, da súa ANPA, e da profesora Jessica Rodriguez Piñeiro «na organización dun evento desta magnitude».