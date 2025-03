El cómic crea escuela en el Val Miñor

No todo son pantallas en el ocio de los niños y jóvenes. Y de los no tan jóvenes. El cómic tiene cada vez más tirón, al menos en la comarca del Val Miñor. Tanto, que está a punto de abrir la primera academia privada para conocer todos los secretos de la banda diseñada.

La apuesta de Coral Martínez Zaragoza, la promotora del proyecto, es firme. Nadie mejor que ella sabe que «la demanda es enorme». Lleva siete años impartiendo clases en centros culturales y también actividades extraescolares en colegios. Ella es, además, la directora de la escuela municipal que el Concello de Nigrán abrió hace un año, y se ha lanzado a crear su propio espacio formativo con la seguridad de que hay público de sobra para cubrir la oferta.

Las listas de espera son frecuentes en cualquiera de las actividades relacionadas con la ilustración que se imparten en la comarca. La escuela municipal de cómic de Nigrán, por ejemplo, inició el segundo curso con las plazas agotadas porque la profesora prefiere «organizar grupos reducidos porque quiero atenderlos bien, de manera personalizada». Así lo hará también en su academia, que ha bautizado como Clases Cómic Val Miñor y que se inaugura mañana viernes en un local del centro comercial de A Ramallosa con una recepción de 18.30 a 20.30. El centro ya cuenta con un total de 15 alumnos antes de arrancar y su directora espera que la cifra se incremente conforme se vaya conociendo su oferta.

Los aficionados encontrarán allí un espacio donde ampliar conocimientos y mejorar su técnica, mientras que los no tan expertos podrán iniciarse en un mundo en el que «hay hueco para todos». Según Martínez, «hay un cómic para cualquier persona y para todos los gustos». Además de las clases semanales —los miércoles y viernes de tarde para niños a partir de 7 años y jóvenes y los mismos días de mañana para adultos— «se organizarán talleres monográficos sobre manga, diseño de personajes, ilustración botánica, creación de historias...» para los sábados.

La actividad de Clases de Cómic Val Miñor se mantendrá durante el verano, cuando albergará campamentos temáticos de mañana «para que los niños aprendan algo diferente a lo habitual o se especialicen en lo que les gusta».

¿Por qué tiene tanto éxito el cómic, sobre todo entre los jóvenes? «Porque es algo supercreativo, que te permite crear personajes imaginarios con los que puedes navegar mentalmente... porque las temáticas son muy diferentes...», responde la ilustradora, que espera crear afición también entre el público adulto, para el que, asegura, «hay muchísima variedad de temas y estilos, desde el histórico, autobiográfico, historias muy crudas...».

Se le nota la pasión por la banda diseñada, a la que dedica su vida desde muy joven. Coral Martínez dibuja desde los 12 años y tuvo claro muy pronto hacia dónde encaminar su futuro. Es licenciada en Bellas Artes, carrera que inició en la Universidade de Vigo (Campus de Pontevedra) y terminó en la Universitat de Barcelona, y trabajó durante años como entintadora profesional para las editoriales estadounidenses DC Comics, participando en series como Smallville, He-Man and the Masters of de Universe o Battlestar Galactica.

Realizó la misma tarea para la revista infantil europea Donald Duck, de Disney, y colaboró en otras publicaciones y equipos de diseño en Australia y Japón. Es autora del libro ilustrado «Infortunios cotidianos», publicado por la editorial Planeta y colabora con la asociación viguesa Inventiva de familias con niños de altas capacidades. Su pasión es seguir formándose «y aprendiendo nuevas técnicas para poder seguir enseñando».