El alcalde de Pazos de Borbén denuncia su «abandono institucional»

La borrasca Martinho se llevó el viernes 21 no solo la cubierta del consistorio de Pazos de Borbén, sino también la confianza de su alcalde, Luciano Otero, en unas instituciones que tendrían que ayudar a reparar los daños.

El regidor pacense recibió el lunes la visita del subdelegado del Gobierno: Abel Losada le orientó sobre los trámites necesarios para pedir subvenciones estatales y autonómicas que permitan al Ayuntamiento afrontar las costosas reparaciones. Otero agradece el apoyo al tiempo que denuncia que «ni la Xunta de Galicia ni la Diputación de Pontevedra establecieron contacto con este Concello ni se interesaron por los daños sufridos».

Losada, tras revisar los desperfectos en las dependencias municipales junto a ediles del PSOE y de Alternativa Veciñal, aconsejó al alcalde que pida una declaración formal de emergencia a la Xunta como «paso imprescindible» para acceder a ayudas públicas. El subdelegado del Gobierno ya advirtió de la «inacción de la Xunta ante situaciones de este tipo»: al paso del temporal Kirk en octubre, tampoco se activó el protocolo autonómico de emergencias.

Luciano Otero lamenta el «abandono institucional» de Pazos de Borbén y critica que el día del temporal, «a pesar de la peligrosidad de la situación, con chapas colgando y filtraciones de agua, no fue posible conseguir la intervención de los servicios de emergencia. Los bomberos no acudieron y el 112 no resultó útil para gestionar la situación».