A poesía «asalta» Gondomar.

Co gallo do Día da Poesía que se conmemorou o venres, Gondomar énchese de poemas. Os alumnos de 4º da ESO do IES Auga da Laxe levaron ás rúas e aos negocios locais o «asalto poético» que prepararon na clase de Lingua Galega e Literatura coa profesora Concha Costas. Léronlles versos a veciños e comerciantes que tamén lles entregaron en papel. Este venres, os rapaces do CEIP Chano Piñeiro celebrarán o Día da Poesía e tamén o dos Bosques cunha plantación organizada polo Concello en espazos públicos da vila.