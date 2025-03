O Instituto de Estudos Miñoranos proxecta «A última dorna de Ons» este venres

O local do Instituto de Estudos Miñoráns, en Gondomar, acolle este venres, día 28, ás 20.00 a proxección do documental «A úlitma dorna de Ons», seguido dun coloquio. A cinta de Anxo Cabada e Antón Davila nace na defensa da conservación deste tipo de embarcacións tradicionais. Os protagonistas son os habitantes de Ons, en especial Cesáreo Patiño, un mariñeiro que a bordo da última dorna amosa as antigas técnicas de pesca do polbo.