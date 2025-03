El BNG de Porriño critica la modificación del PXOM para poder construir el auditorio

El BNG de Porriño denuncia que el PP se valió de su mayoría absoluta para aprobar en pleno una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para incrementar la edificabilidad de los edificios destinados a equipamientos públicos. Explican que esta modificación está motivada por la necesidad de que el proyecto de construcción de un nuevo auditorio cumpla con la normativa urbanística.

Desde el BNG también insisten en que dicha modificación del PXOM «evidencia que la localización elegida para el nuevo auditorio no es la más adecuada: cubrirá ciertas necesidades a corto plazo, pero no deja de ser un parque que no solucionará el déficit de una infraestructura cultural como necesita Porriño».