Pazos de Borbén traslada la atención municipal a la biblioteca ante los daños en el Concello

Los graves daños causados por la borrasca Martinho en la Casa Consistorial de Pazos de Borbén, donde las fuertes rachas de viento arrancaron por completo el tejado, obligará a trasladar durante varias semanas la atención municipal al edificio del antiguo Concello, que alberga la biblioteca.

El alcalde de Pazos, Luciano Otero, señaló ayer que todavía no han podido hacer una valoración de los daños, aunque con toda seguridad serán cuantiosos y la reparación llevará varias semanas. La Casa Consistorial permaneció cerrada durante toda la jornada de ayer y la atención a los vecinos tuvo que realizarse a través del teléfono. «Estivemos toda a xornada colocando lonas para protexer as distintas dependencias e o auditorio, pero aínda non puidemos empezar a desmontar a cuberta porque os refachos de vento non cesaron en todo o día e era perigoso», explica Otero.

El regidor señala que, dentro de la gravedad de los desperfectos, lo más importante es que no hubo que lamentar daños personales. «Por fortuna o desprendemento do tellado produciuse sobre as seis da madrugada e aínda non estaba aberto, porque se pasa unhas horas máis tarde podería causar unha desgraza», ya que la Praza do Concello es una zona muy transitada puesto que en sus inmediaciones se concentra el centro de salud, el colegio y el pabellón de deportes, además de un parque infantil y varios locales de hostelería.

Entre las dependencias más afectadas se encuentra el archivo municipal, por lo que ayer los operarios estuvieron trasladando la documentación que albergaba a otro lugar, y también varios despachos. También se retiró el equipamiento informático, aunque se desconoce si resultó dañado porque por seguridad se cortó la electricidad del edificio.

El auditorio municipal, que se encuentra en el interior del Concello, es otra de las dependencias que resultó muy afectada por el agua. Un perito de la compañía aseguradora acudió ayer por la tarde para ver el estado del edificio tras los daños y empezar con la valoración.