Manifesto impulsa la unión de listas vecinales del área de Vigo para las elecciones municipales

Faltan dos años y dos meses para las próximas elecciones municipales y la maquinaria electoral calienta motores. Un grupo de candidaturas de base ciudadana trabaja en Galicia en la creación de una confederación de proyectos locales con el objetivo de sumar votos para conseguir representación en las diputaciones provinciales. En el área de Vigo es Manifesto Miñor, la formación comarcal con representación en la Corporación municipal de Gondomar, la que lidera el proceso y ha iniciado ya contactos con otras agrupaciones municipalistas.

Quince formaciones locales se reunieron el pasado fin de semana en Monforte, cinco de la provincia de Lugo, cinco de Ourense, dos de A Coruña y tres de Pontevedra, concretamente PorVir Campo Lameiro, Somos Ribadumia y Manifesto Miñor. Todas ellas lanzaron el manifiesto «Agora Galicia», abierto a incorporaciones, y decidieron avanzar en una confederación de asambleas locales que busca el apoyo mutuo y la suma de fuerzas, «revivir en definitiva o espírito das Irmandades da Fala», que precisamente se reunían en la misma localidad lucense en febrero de 1922, señala Antonio Araúxo, portavoz de la formación miñorana.

De cara a las elecciones municipales de 2027 acordaron definir una fórmula electoral de coalición que les permita mantener las marcas locales consolidadas y sumar los votos de cara a la obtención de diputados provinciales. «É posible aumentar a pluralidade e a transparencia nas catro deputacións e levar alí as problemáticas que sofren os nosos concellos no día a día e son da súa competencia», señala. La idea es aprovechar todos los votos. Sumados todos los que reúnen estas listas de base ciudadana «teriamos máis de 30.000», calcula. «Seriamos a cuarta forza política do país», subraya.

Araúxo y sus compañeros inician contactos con agrupaciones similares del entorno que gobiernan como Movemento Salceda o Alternativa Veciñal de Pazos de Borbén, con otras que como Manifesto fiscalizan la gestión municipal desde la oposición como Alternativa por Mondariz o la Agrupación de Electores de Arbo, y también con otras sin representación en sus municipios como Ponteareas en Común.

Todavía no tienen un nombre para la nueva confederación ni la fórmula electoral, aunque todo apunta a que las papeletas contendrán las siglas de la candidatura local seguidas de las de la alianza política. Como ocurrió en 2019 con En Marea en el caso de Manifesto Miñor, aunque esta opción es «moi diferente», resalta Araúxo, «porque se trata de candidaturas veciñais, sen ningún partido nin catecismo detrás, e en En Marea si se integraban Anova e Esquerda Unida».