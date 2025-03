La labor fiscalizadora de Alejandro Lorenzo en la oposición crea jurisprudencia

Una sentencia del Tribunal Supremo ha reconocido la legitimidad del ahora alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, para personarse como parte interesada en las diferentes causas abiertas por empresas que le reclamaban al Concello de Porriño el pago de trabajos realizados sin la existencia de un contrato cuando este todavía era concejal de la oposición.

El fallo del alto tribunal, con fecha del pasado 11 de marzo y firmado por el magistrado José Manuel Bandrés, no solo le da la razón a Alejandro Lorenzo, sino que también crea jurisprudencia, ampliando el concepto de interés legítimo en el ámbito Contencioso-Administrativo, concediendo así a los concejales el derecho de intervenir en los tribunales en cuestiones que puedan afectar a sus ayuntamientos.

Los hechos se remontan a 2018, cuando, siendo portavoz del PP en la oposición, Alejandro Lorenzo inició una cruzada contra el por aquel entonces gobierno municipal, presidido por la ya fallecida Eva García de la Torre (PSOE), por el pago de facturas cuyos trabajos no se podían justificar al no existir ningún tipo de contrato. El PP impidió el pago de estas facturas en pleno, votando en contra de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, y después, el propio Alejandro Lorenzo se personó en las causas judiciales abiertas por las empresas contra el Concello de Porriño para reclamar el cobro de los trabajos, la mayoría de ellos relacionados con labores de limpieza y desbroces.

Es precisamente esta acción de Lorenzo, la de presentarse como parte codemandada en procedimientos contencioso-administrativos en calidad de concejal, lo que ha creado jurisprudencia, según esta reciente sentencia del Tribunal Supremo. El fallo es fruto del recurso de casación presentado por Lorenzo contra el fallo del TSXG de 2021, en el cual se le negaba al concejal popular la legitimidad de ser parte interesada en la causa para defender los intereses del Concello de Porriño.

Esta decisión fortalece la función fiscalizadora de los concejales y amplía el alcance del artículo 21.1.b de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , estableciendo que pueden comparecer en juicio cuando esté en juego la legalidad de los actos administrativos del Ayuntamiento y la correcta administración de los recursos públicos.

«La justicia me dio la razón, no solo se reconoció mi derecho a personarme en la causa, sino que también determinó que, por las pruebas existentes, no procedía el pago de esas facturas. No había contrato, no se acreditaba la veracidad de los trabajos realizados, ni los precios eran acordes al mercado», explica Lorenzo, emocionado por esta sentencia que define como «una victoria para la legalidad, la transparencia y la buena gestión de los recursos públicos, que marca un precedente fundamental para evitar prácticas irregulares en el futuro».

Igualmente, la resolución zanja definitivamente la negativa de Lorenzo y de su grupo municipal (PP) a pagar facturas a varias empresas contratadas por el anterior gobierno sin contrato. «No procedía el pago sobre unas facturas sin contrato y de manera verbal sin demostrar la veracidad y precios de mercado, y así se hizo con la devolución de casi 2,5 millones de euros en facturas que el anterior gobierno quería pagar», concluye Alejandro Lorenzo.