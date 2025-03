Salvaterra reformará la Casa do Conde para crear un espacio enogastronómico

El GDR Terra e Auga y el Concello de Salvaterra de Miño acaban de firmar un convenio de colaboración para transformar la Casa do Conde, del Museo da Ciencia e do Viño do Condado do Tea, en un espacio enogastronómico. Para ello se llevará a cabo una reforma de las instalaciones en las que se invertirán 102.000 euros.

La actuación consistirá en la reconversión de la Casa do Viño en un espacio enogastronómico donde los visitantes puedan conocer y disfrutar de los productos vitivinícolas y gastronómicos locales, enriqueciendo así la oferta del museo, que es uno de los mayores espacios de divulgación de la viticultura y enología de España y cuenta con un marco expositivo incomparable, en el interior de la Fortaleza, en el Castillo de Doña Urraca, declarado Bien de Interés Cultural desde el año 1949.

Para ello, se llevará a cabo la renovación de las carpinterías exteriores, que actualmente se encuentran en muy mal estado de conservación, así como otras actuaciones para mejorar la eficiencia energética del edificio y habilitarlo para la celebración de eventos vinculados a la enogastronomía. Entre las diferentes actividades se incluirá la realización de catas de vino, degustaciones de productos gastronómicos locales y otros eventos promocionales.

La gestión del espacio correrá a cargo del Concello de Salvaterra de Miño. En este sentido, su alcaldesa, Marta Valcárcel, destaca que «para nuestro Concello, esta acción es una gran oportunidad, no solo por las obras que mejorarán estas instalaciones, sino porque supone dar un paso más en la promoción de nuestro lugar y de los productos locales. Pretendemos que la Casa do Conde sea un referente a nivel enogastronómico, que sea un punto de encuentro en el que los visitantes disfruten de experiencias a través de eventos y actividades. Buscamos ir más allá y que no solo prueben nuestros productos, sino que también tengan la oportunidad de obtener información de todos ellos y de descubrir por qué son únicos».

Por su parte, el presidente del GDR Terra e Auga, Pablo Castillo, explica que dicho convenio entre la entidad comarcal y el Concello es fruto del trabajo realizado desde el GDR en la obtención de fondos para contribuir a poner en valor el territorio como destino turístico a través del Plan de Sostenibilidad Turístico en Destino Condado Paradanta Destino Enogastronómico.