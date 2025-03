Rivas asegura que la obra de Salgueiral solo elimina seis plazas de aparcamiento

El PP de Redondela acusó ayer a la alcaldesa, Digna Rivas, de generar «confrontación» entre los vecinos del centro urbano por la «falta de información e o nulo interese» en buscar acuerdos en su política de humanizaciones. «Cremos que a conflitividade é totalmente innecesaria, afecta á convivencia e se podería evitar falando coa xente», afirma el portavoz popular Javier Bas.

«Non pode ser que os veciños se enteren do que vai pasar nas súas rúas pola prensa, que lle pidan unha reunión á alcaldesa e que se lles negue, que teñan que sufrir a política dos feitos consumados e que a súa rexedora estea agochada nunha actitude ocultista que non entendemos nin compartimos», señala Bas, que muestra su «absoluta discrepancia con ese xeito de actuar e de facer política tan alonxado dos veciños e que, como se ve, xera problemas de convivencia».

El edil cree que antes del inicio de las obras se debían dar explicaciones sobre «os prazos, afeccións, restricións e demais aspectos».