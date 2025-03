Os reporteiros do Juan María gañan o «Ollo con Nigrán»

«Nigrán, terra que abraza». É o título do vídeo realizado polos Reporteiros en Rede do centro Juan María, que gañou o certame «Oollo con Nigrán», convocado polo Concello en colaboración con Teatro do Ar e Somos Terra. Na categoría de fotografía acadou o primeiro premio Soledad García con «Non quero que se perda». «Un pasado na actualidade de Monteferro» foi o traballo elexido na categoría de mozos de 12 a 18 anos. Na infantil foi «Melodía da natureza» o vídeo galardoado.