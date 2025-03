Nigrán dispara un 163% el gasto en jardines y desbroces

El cuidado de zonas verdes y los desbroces se multiplicarán en los próximos meses en Nigrán. El Concello saca a concurso el servicio con una inversión que se dispara un 163% y pasa de 139.000 a 367.187,9 euros anuales y con una superficie de trabajo que se cuadruplica. El actual contrato recoge un total de 107.000 metros cuadrados de jardines a cuidar y el próximo suma 438.058 metros cuadrados, a los que hay que sumar la limpieza de la maleza en kilómetros y kilómetros de caminos rurales.

Se trata de un «gran salto cualitativo», según destacan el alcalde, Juan González, y el concejal de Medio Ambiente, Diego García Moreira, para actualizar un servicio «que era claramente mellorable».

El mantenimiento de zonas verdes se realiza en precario en Nigrán desde hace tiempo. La empresa local Brócoli sigue ocupándose de la tarea pese a vencer en 2020 el contrato, firmado cuatro años antes. «Era moi necesario renovalo», señala García Moreira, no solo para regularizar la situación, sino para atender la demanda de espacios ajardinados, que se han incrementado considerablemente durante este tiempo.

De ahí el aumento de la superficie sobre la que trabajar con numerosos espacios verdes habilitados desde 2016. «Temos moitos parques novos nas parroquias que non existían cando se firmou o anterior contrato e tamén se inclúen as marxes do río Muíños», indica el concejal. A las zonas verdes se añaden un total de cinco jardineras, 385 árboles que podar y 41 palmeras.

Aumentarán también sensiblemente las frecuencias de los desbroces, «unha das principais novidades», destaca el regidor, ya que el gobierno municipal exigirá a la empresa que se haga con el servicio un mínimo de dos limpiezas completas al año de todos los caminos rurales. «A limpeza das rúas urbanas xa se recolle no contrato do lixo», señala el concejal de Medio Ambiente. De los viales de las parroquias se encargaba hasta ahora el personal contratado de forma temporal a través de la Diputación, que las liberaba de maleza un mínimo de una vez al año y una segunda «en caso de necesidade».

El futuro contrato fija un incremento del personal dedicado a estos trabajos. Además de subrogar a los 4 trabajadores que los realizan en la actualidad, la nueva compañía deberá sumar otros dos a las tareas para disponer de una plantilla estable de 6 personas. «Este contrato supón un incremento de custo, de espazos, de frecuencias e de persoal. Será un esforzo que vai valer a pena xa que teremos un municipio moito máis limpo e coidado», destaca el regidor.