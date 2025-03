As Neves estrena mercado tras una reforma de 355.000 euros

As Neves aprovechó la presentación de la trigésimo segunda edición de la Feira do Requeixo e do Mel para inaugurar las obras de remodelación de su mercado municipal, las cuales fueron cofinanciadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gracias a una subvención concedida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La actuación, que ascendió a cerca de 355.000 euros, supuso una transformación integral del interior de la plaza de abastos, que también estrena redes sociales y su propia página web.

El alcalde de As Neves, José Manuel Alfonso, fue el encargado de inaugurar la reforma, en compañía del resto de invitados a la presentación de la Feira do Requeixo e do Mel, como son el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; la diputada de Turismo, Nava Castro; y el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera. El evento, de Interés Turístico de Galicia, se celebrará los días 18 y 19 de abril, Viernes y Sábado Santo, aunque en la presentación no se dieron más datos sobre la programación de la feria, que ensalza dos productos emblemáticos de la cultura y la gastronomía en Galicia, como son el requeixo y la miel.

En este sentido, el presidente de la Diputación destacó la importancia de este tipo de fiestas gastronómicas como motores para impulsar la economía local y el turismo, pero también, especialmente en municipios como As Neves, para hacer frente al reto demográfico. Precisamente este fue uno de los motivos por los que se llevó a cabo la reforma del mercado municipal, explicó el regidor, apuntando la necesidad de convertir dichas instalaciones en un espacio de reunión y un aliciente para que la gente vuelva a As Neves.