Visitar una bodega o ir de ruta arqueológica con la mascota: una revolución perruna desde Galicia

Existen diversos planes que las personas con mascotas se ven abocadas a descartar. Surge entonces la duda entre gozar de una actividad sin animales u optar por una alternativa que pueda incluir al peludo de la casa. Con esta disyuntiva se toparon en innúmeras ocasiones Ángeles Paz y Santi Novas, vecinos de Nigrán amantes de los perros. Hartos de afrontar tal compromiso, la pareja decidió 'crear' una nueva puerta: emprender una agencia de viajes pensada para que «tanto la mascota como el dueño puedan realizar escapadas divertidas».

«Tenemos perros, y llegaba el fin de semana y nos dábamos cuenta de esa necesidad de buscar algo que realmente fuese pensado para que el dueño y la mascota disfruten juntos, no solo para uno o para otro», relata a FARO la propia Ángeles Paz, gerente de la agencia ‘online’ de turismo Rekunchos, con sede en la zona de Nigrán - Praia América.

Los emprendedores nigraneses, en una visita a los viñedos de Terras Gauda, en O Rosal. / Cedida

En esta línea, Paz había percibido en sus carnes la preocupación y la incomodidad que suscita el saber que se puede molestar a personas que acuden sin can a actividades ‘pet-friendly’ -amigables con los peludos-. «En nuestros planes, si no te gustan los perros, no vayas porque te los vas a encontrar», zanja.

Con dicha premisa, ambos nigraneses estrenaron su nuevo proyecto en noviembre del pasado año. Comenzaron entonces a organizar salidas pensadas íntegramente en el binomio perro-humano en el área de Galicia y norte de Portugal, una tarea, admite, «complicada». Idean, verbigracia, desde una ruta arqueológica o una excursión a Valença do Minho hasta una visita a una bodega e, incluso, una experiencia de pádel surf en la playa de Bouzas.

Actividades sin limitaciones

«Intentamos que las actividades carezcan de limitaciones con respecto al peso de la mascota, raza, etc.», abunda Ángeles, quien confía en el conocimiento que los propios tutores poseen sobre sus peludos. «Cuando te mueves con un perro, tienes que conocerlo y saber si estará cómodo en cierta actividad; yo tengo dos perros adoptados, uno de ellos está considerado como potencialmente peligroso, pero es buenísimo», ejemplifica.

De cualquier manera, «para aportar mayor valor y por seguridad», cada una de las rutas cuentan con un guía oficial y un educador. «En general, no pasa nada, ya que además son grupos reducidos, pero siempre es bueno tener a un perfil con conocimiento para que esté en medio de los 'perretes'», explica la miñorana.

Por el momento, Rekunchos ha organizado una ruta a Tui, en la que participaron 12 personas y siete canes, y, precisamente el pasado domingo, otra a Monteferro. En el horizonte, la Semana Santa y el verano se sitúan como ‘platos fuertes’. No obstante, la idea de la empresa radica en «desestacionalizarse y trabajar todo el año, ya que en Galicia hay zonas que en primavera, otoño e invierno también son increíbles».

La iniciativa ya ha recibido el interés de vecinos de Vigo, A Coruña, Ferrol e, incluso, de Madrid: «Nosotros lo planteamos no solo esperando a visitantes de fuera, sino también a gente gallega».

¿Establecimientos realmente ‘pet-friendly’?

Ángeles considera que «queda mucho por evolucionar todavía» en el seno de los establecimientos hoteleros y hosteleros de la comunidad, a tenor de sus vivencias.

«Una vez, pregunté en una casa rural si admitían perros. Me contestaron que sí, pero resulta que los animales debían dormir fuera de la habitación de los huéspedes. Uno se siente engañado así. Ocurre igualmente con hoteles que no permiten llevar a las mascotas al lugar del desayuno», lamenta. Al hilo, sentencia: «Si eres ‘pet-friendly’, tienes que serlo con todas las consecuencias: con las familias también ocurre, las hay maravillosas y las hay que vienen con niños 'terremotos'».

Paz, al mismo tiempo, remarca que se ha observado una evidente evolución en la relación entre humanos y animales. «Ahora son parte de nuestra familia», añade. Con todo, alerta de la necesidad de «dejar de sobreproteger y humanizar a las mascotas». «Los perros son perros, tenemos que quererlos como son, no se van a comportar como unos niños», finaliza.