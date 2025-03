Más de 400 personas expresan su rechazo a Altri en Redondela

Más de 400 personas se concentraron el domingo al mediodía ante la Casa Consistorial de Redondela para expresar su rechazo a la reciente aprobación por parte de la Xunta de la declaración de impacto ambiental para la macrocelulosa Altri en Palas de Rei. La movilización fue convocada por el colectivo ArteLixo junto a otros colectivos locales que apuestan por nuevas “acciones máis contundentes e numerosas” para lograr paralizar este “ecocidio e a irreparable catástrofe para a natureza e a vida da Galicia”. En este sentido se hizo un llamamiento a la participación en la manifestación convocada para el próximo sábado, día 22, a las 12.00 horas en A Pobra do Caramiñal.

Durante la ronda de intervenciones se leyó el manifiesto común a todas las convocatorias de Galicia elaborado por la Plataforma Ulloa Viva donde destacó la denuncia a todo el proceso administrativo. “As normas foron axeitándose ao proxecto garantindo que saíra adiante a toda costa. No caso de Altri non son os proxectos os que deben axustarse ás normativas ou estratexias, senón xusto ao contrario. Múdanse as leis ou plans para axustalos aos intereses de Altri”, señalaron.

Pancarta en contra de Altri en la protesta de Redondela. / Arte Lixo

Por su parte, desde el colectivo Arte Lixo se hicieron referencias a “devastación ecolóxica” que supuso ENCE para la ría de Pontevedra y la eucaliptización de toda Galicia y advirtiendo que Altri “é unha celulosa moito maior e devastadora”. También denunció que “o contubernio económico-político do ‘lobby’ ao que recorreu Altri para tramitar o seu proxecto perante as administracións españolas” que logró que la Xunta escogiera el proyecto como una de las iniciativas susceptibles de financiación a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea (podría recibir más de 250 millones de dinero público, el 30% de la inversión inicial) “proxecto estratéxico e de utilidade pública para Galicia”.

Durante las intervenciones a micro abierto participaron la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, el concejal del BNG Xoán Carlos González y el edil de AER Roberto Villar, que manifestaron su rechazo a esta macrocelulosa y a su aprobación ambiental por la Xunta.