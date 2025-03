El protagonista del Entroido de Nigrán es un ave de corral

La mayoría entierran la sardina, unos pocos la lamprea o el berete... otros queman el meco... En Nigrán el tótem del Entroido es un ave, como el loro Ravachol de Pontevedra, pero de corral. Un kiko —o pollo enano—, una variedad muy común en los gallineros de Parada, donde nació hace 16 años, es el auténtico protagonista del Entroido de Nigrán.

Su entierro despide hoy los festejos del Carnaval en el municipio. «A súa esposa galiña, os seus fillos pitiños e pitiñas, os seus irmáns, aves, humanos e outros animais» ruegan una oración por su alma en la divertida esquela que circula estos días por las redes y que anuncia el cortejo fúnebre, que saldrá esta tarde a las 17.00 de la nueva plaza de la biblioteca de Nigrán, acompañado de la charanga VakPinta , hacia el «torreiro» de fiestas de Santiago, donde comenzará el velatorio a las 18.00, tras el que tendrá lugar otra «procesión» antes de la incineración.

Vecinos de Parada en plena confección del kiko. | Alba Villar

El Ayuntamiento lo adoptó como símbolo de su Carnaval hace nueve años, ocho después de su creación en Parada. Un grupo de vecinos lo confeccionó por primera vez en 2009 como seña de identidad sde sus festejos. «Aquí sempre tivemos moita tradición do Carnaval, antes facíase unha sardiñada e moitas parodias de calquera cousa. Quixemos facer un boneco para queimar e, como aquí non temos mar, pois fixemos un kiko porque en case todas as casas hai algún», explica David Costas Nande, presidente del centro cultural.

La esquela difundida esta semana. / /

Enseguida se convirtió en venerado personaje para los lugareños, que le dedican un cortejo fúnebre de lo más divertido y un funeral presidido por un «sacerdote» que derrocha retranca en el responso, cargado de alusiones a la política local y a la actualidad. Un festejo enxebre que hasta hace poco añadía al ritual dos bueyes que tiraban del carro del kiko y que sumaban atractivo al desfile.

El gobierno local quiso ampliar a todo Nigrán ese simbolismo único del Entroido y desde 2016 el kiko no solo está en el cartel de la programación municipal y en camisetas, sino que su último viaje parte del centro urbano para finalizar en Parada. «Para nós o kiko é o evento máis distintivo do Entroido nigranés e estamos moi agradecidos ao centro cultural de Parada do Miñor por facelo posible», afirma el alcalde, Juan González.

Con material reciclado

Los autores, «satisfeitos» de que todo el municipio participe en su fiesta, se esmeran más cada año en la confección del personaje con material reciclado. Media docena de personas de la comparsa de Parada, que este año ha recorrido siete localidades y traspasado incluso la frontera hasta Caminha, aprovechan retales, plumas, porespán y pintura para armar un kiko cada vez más colorido y vistoso «duns dous metros de longo por 1,50 de alto», señala David Costas. A falta de bueyes, el propio presidente del centro cultural ha armado un carrito para llevarlo a pulso.

Una anterior edición del Enterro do Kiko, con el carro tradicional de bueyes. / José Lores

Tirado por vecinos participó por primera vez la noche del viernes en el desfile de Entroido de Nigrán, acompañado de otras aves, los «Tri-búhos» de la comparsa de su parroquia. Hoy volverá a desfilar para poner el broche al Entroido nigranés .