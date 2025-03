Manifesto reclama una solución para el vial alternativo a la Volta do Armeiro

El gobierno municipal de Gondomar ha restringido esta semana a residentes el tráfico del vial alternativo a la Volta do Armeiro, en la parroquia de Peitieiros. Decisión que ha desatado las críticas vecinales y de la oposición. El BNG exigía explicaciones por escrito a la medida que el alcalde justifica por seguridad y porque la recomienda un informe de la Policía Local, ya que muchos conductores circulan a alta velocidad pese a la estrechez y pendiente de la calzada, carente de espacios para los peatones. Manifesto Miñor también se muestra en contra del cierre del camino. «Queremos pensar que se trata dunha solución provisional mentres se arranxa o o devandito vial consonte a nosa proposta de ensanchar as cunetas entubando as beiras, desbrozar, pintar a estrada, aumentar a sinalización, instalar algúns lombos, etc, para lle dar seguridade aos peóns», explica su portavoz, Antonio Araúxo.

La formación solicitó en enero por escrito todas esas intervenciones en el vial. Ahora en marzo vuelve a solicitarlas a través de una moción que espera se debata en el próximo pleno, para el que todavía no hay fecha.