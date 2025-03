Los afectados de Paramos recurren la sentencia por dejar fuera a 7 vecinos

Hace casi siete años que los vecinos y vecinas afectados por la explosión del almacén ilegal de pirotecnia de Paramos, en Tui, viven pendientes de que la justicia haga gala de su nombre. No obstante, a pesar de que a finales del año pasado por fin salió la sentencia que condenaba al dueño de los explosivos a cuatro años de prisión, una pena previamente pactada con la Fiscalía, la Asociación de Afectados Paramos-Guillarei ha recurrido la sentencia porque deja fuera a siete vecinos y vecinas y rebaja las indemnizaciones de otros cinco.

El presidente de la asociación, Salvador García, explica que la sentencia no reconoce la condición de afectados por la explosión a siete personas, las cuales no solo declararon en la causa judicial, sino que fueron evaluadas por un perito forense. Igualmente, tampoco reconoce la cantidad íntegra de las indemnizaciones reclamadas por cinco damnificados. «Es como si les dijeran que todo aquello no pasó, que fue todo una mentira», lamenta el presidente del colectivo.

Al conocer los pormenores de la sentencia, emitida en noviembre de 2024 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, desde la Asociación de Afectados se pidió una aclaración del fallo judicial, «pero la jueza dictó que no había lugar a ningún tipo de aclaración, que solo nos restaba recurrirla». A pesar de los costes que eso conlleva para el colectivo de afectados, finalmente decidieron recurrir «porque no vamos a dejar a nadie atrás», apunta Salvador García, insistiendo en que «creemos que se trata de una tremenda injusticia que, tras casi siete años de espera y muy cerca de ver este doloroso proceso concluido, haya vecinos que no sean considerados perjudicados».

En este sentido, desde la asociación apuntan que se trata de un error en la sentencia, por eso piden que «los errores, una vez detectados, deben ser reparados, no ignorados». Al mismo tiempo, recalcan que esto supone «abrir de nuevo las heridas de los afectados», los cuales, «cobrarán, como mucho, un 10% de las cantidades a indemnizar».

Sobre esto, cabe apuntar que el fallo judicial atribuyó la responsabilidad civil de la catástrofe a la aseguradora de la Pirotecnia La Gallega, propiedad del dueño de los explosivos; de manera que la compañía Mapfre SA solo abonará hasta el límite de la cobertura de la póliza suscrita, que es de 1,5 millones de euros, una cantidad muy lejos de los 12 millones de euros en estragos que reclamaban los afectados. Precisamente, la compañía de seguros, Mapfre, no solo no ha recurrido la sentencia, sino que ha escrito al juzgado instando a la ejecución de la misma y al cobro por parte de los afectados de los 1,5 millones en indemnizaciones.

Para el cobro de dichas indemnizaciones, que suman algo más de 12 millones de euros, aunque solo hay disponibles 1,5 para repartir, desde la Asociación de Afectados Paramos-Guillarei avanzan que, una vez que la sentencia sea firme, solicitarán una ejecución de sentencia para poder dirimir el cobro de cada persona damnificada.

