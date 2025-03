Vallan el tejado del CEIP Laredo ante el riesgo de caída de tejas

Los graves problemas de seguridad que sufre el CEIP Laredo de Chapela debido al mal estado de su cubierta han obligado a actuar al Concello de Redondela ante la inacción de la Consellería de Educación. El riesgo de desprendimiento de tejas fue comunicado la Xunta a través de un informe técnico remitido por el gobierno local en diciembre del pasado año en el que se advertía del peligro que presentaba el tejado del centro educativo. El informe reclamaba la adopción de «medidas de seguridade urxentes», como la colocación de un vallado perimetral para «garantir que ninguén poida acceder ao perímetro de seguridade», así como una red «para evitar que se desprenda calquera elemento da cuberta».

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, se comprometió con la dirección y de la ANPA a asumir desde el Concello esos trabajos de manera urgente «malia ser unha competencia exclusiva da Xunta». La instalación comenzó ya esta semana «porque a prioridade do Concello é garantir a seguridade dos máis de 180 alumnos e alumnas do centro, así como das familias, profesorado e viandantes que pasan pola beirarrúa do colexio». La regidora local subraya que «por responsabilidade» el Ayuntamiento acomete las obras «para perimetrar toda a zona que presenta risco de desprendemento para evitar calquera accidente, coa instalación dunha estrutura e unha rede de protección». Asimismo agradeció la colaboración de la dirección del centro y ANPA, que se pusieron la total disposición del Concello.

La alcaldesa recuerda que hace tres meses que se comunicó esta grave situación a la consellería y sus técnicos visitaron el centro y mostraron su preocupación, pero el Concello aún no obtuvo respuesta por parte de la Xunta, por lo que exige que «de maneira urxente poña data e prazos concretos para facer a reforma integral da cuberta do CEIP Laredo».