Porriño planea un gran corredor verde en el centro urbano para crear sombra

El Concello de Porriño planea crear un gran corredor verde en el centro urbano para mitigar el efecto de «isla de calor», crear espacios de sombra y favorecer una estancia más agradable a los vecinos y vecinas. Para ello contempla dos actuaciones diferentes, una de ellas en la Avenida de Galicia y otra en la calle Ramón González, abarcando así la zona peatonal del centro.

El proyecto prevé instalar un total de 16 jardineras equipadas con árboles autóctonos de gran porte, entre las que se incluyen olivos de más de 30 años de antigüedad y otras especies vegetales como calibrachoa, romero y juníperos horizontales, con fines ornamentales y de mejora ambiental, proporcionando sombra para mitigar el efecto de «isla de calor» urbana.

Se colocarán olivos de más de 30 años de antigüedad y otras especies vegetales como calibrachoa, romero y juníperos horizontales

«La creación de infraestructuras verdes como las que proyectamos no solo mejoran la calidad ambiental, sino que favorecen la conexión y la continuidad de los espacios, creando una red que impulsa la movilidad sostenible y la interacción social», explica el alcalde de Porriño, Alejandro Lorezno, apuntando que «la disponibilidad de zonas verdes y elementos de sombra contribuye a la regulación térmica, a la mejora de la calidad del aire, a la reducción de la contaminación acústica y a generar un entorno más amable».

En la calle Ramón González está prevista la instalación de una decena de jardineras de tres tipologías: tres de forma circular, de dos metros de diámetro y 60 centímetros de altura; cuatro de forma elíptica, con ejes de cuatro y dos metros y altura de 70 centímetros, elaboradas en granito Rosa Porriño, todas ellas con banco integrado en todo su perímetro para poder disfrutar de la sombra de las plantaciones que en ellas se realicen; y otras tres, con paredes curvas, y unas medidas de 1,5 por 1,5 metros y 1,6 metros de altura. El coste de esta actuación ascenderá a algo más de 128.000 euros.

De igual manera, se llevará a cabo una intervención completa en la Avenida de Galicia, con la instalación de dos jardineras con medidas de 14,70 x 2,60 x 0,90 metros y otras cuatro de 10,40 x 2,20 x 0,90, elaboradas también en granito rosa Porriño y con bancos integrados. El presupuesto de esta actuación supera los 127.000 euros.

Sendas interconectadas con el Parque do Cristo

Ambas sendas verdes quedarán interconectadas en el Parque do Cristo, mejorando no solo la conectividad ecológica entre diferentes espacios naturales urbanos, sino que también incentivará la movilidad peatonal y el uso del transporte no motorizado.

Para la puesta en marcha de estas obras, que suponen una inversión de 255.000 euros, el Concello de Porriño ha solicitado una subvención dentro del programa Galicia Refuxio Climático.