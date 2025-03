Ponteareas remodelará el campo de fútbol de San Mateo, para lo que ya tiene listo el proyecto básico y de ejecución de las obras, las cuales acaba de sacar a licitación por casi 375.000 euros. as empresas interesadas disponen hasta el 24 de marzo para presentar sus ofertas y la ganadora dispondrá de seis meses para finalizar los trabajos.

El Concello lleva a cabo esta intervención debido al mal estado en el que se encuentra el césped, a consecuencia del intenso uso del mismo y de los años transcurridos desde su construcción, no drenando correctamente el agua de la lluvia, por lo que no puede utilizarse durante largos periodos de invierno al no encontrarse en condiciones.

Las obras a realizar consisten en la instalación de un césped artificial en sustitución del existente para aumentar las horas de uso y garantizar la práctica del fútbol a los equipos locales en cualquier época del año. Para ello, se realizará el vaciado de la capa de tierra vegetal y se instalará un césped de 50 mm de altura sin base elástica. La manta de césped se rellenará de caucho y arena, con el fin de garantizar el comportamiento deportivo del pavimento para la práctica del fútbol. El campo mantendrá las dimensiones del terreno de juego actual en 95 metros de largo por 55 metros de ancho, con bandas de 1,5 metros y fondos de 2 metros.

Se instalará césped artificial en sustitución del existente y se mantendrán las dimensiones

Mismo alumbrado por ahora

Por otro lado, se realizará una nueva red de riego con cañones emergentes, depósito enterrado y grupo de presión. Aunque el alumbrado del campo es insuficiente, se mantendrá el existente, pero se construirán las zapatas de hormigón para un futuro alumbrado y la preinstalación de tubos eléctricos, ya que ejecutar estos trabajos con el campo construido sería imposible sin deshacerlo.

El proyecto contempla también la colocación de barandilla únicamente en uno de los fondos ya que no existe, así como la renovación del equipamiento con dos porterías de fútbol 11 de aluminio, dos porterías retráctiles de fútbol 8 de aluminio, dos banquillos de diez plazas y un juego de banderines de córner flexibles.

Por último, cabe destacar que el campo se utilizará para la práctica de fútbol 11 en su proporción larga y para la práctica de fútbol 8 en dos campos transversales que se marcarán a tal efecto.