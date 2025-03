Corina, una pintora emergente de Baiona que convierte a tu mascota en arte

Corina Nicoleta Leonte es una vecina de Baiona que además de dar la bienvenida a los turistas detrás de la recepción de un hotel de la villa, convierte en arte todo lo que le gusta a través de la pintura. De origen rumano, esta artista emergente y autodidacta, también creadora de contenido, llegó a Galicia hace 16 años, donde rescató su paleta, retomando esa afición que tenía de niña. Aunque aborda diversidad de temáticas, centra su arte, sobre todo, en los animales y realiza retratos de mascotas que hace por encargo.

-¿Quién es Corina Nicoleta?

Mi historia comienza en Rumanía, donde nací hace 39 anos. Desde hace 16 vivo en Baiona con mi madre y mi perrita labrador Lúa, y aquí trabajo como recepcionista de hotel desde 2014. Además del bachillerato, estudié Informática, y el primer año de carrera de Ingeniería de Construcciones, en la Universidad, pero tuve que dejarlo antes de venir a España.

-¿Cuándo empieza su pasión por la pintura?

Lo de pintar es una afición. De pequeña se me daba bien dibujar, y en la escuela teníamos clases con un profesor que era pintor. Fue donde aprendí lo básico: colores, tipos de pinturas, algo de técnica..., hasta gané un concurso con una obra que era la cara de Jesucristo encima de un cristal. No recuerdo bien con qué edad pero era bastante pequeña, menos de 14 años.

-Pero lo retomó hace relativamente poco

Pues sí. Durante unos 20 años no pinté nada más, y hace tres empecé otra vez, viendo tutoriales en YouTube, probando diferentes tecnicas, y diferentes temas; pinté de todo un poco.

-¿Y por qué animales?

Aunque puedo pintar lo que sea, lo que mas me gusta es dibujar retratos de animales con la técnica del acrílico sobre lienzo. No tengo un estilo propio, porque me gusta variar y cada vez que veo la foto de un perro, por ejemplo, pues tengo una idea nueva para hacerlo.

-¿Se le da mejor pintar a un animal que a un humano?

-En realidad, para mí no es más difícl hacer un retrato de un perro, de una persona, o incluso dibujar un paisaje. Es una cuestión de gustos, y para mí los perros o los animales en general son mis preferidos a la hora de coger los pinceles. También soy una apasionada de los ojos.

-¿Dónde y para qué pinta?

De momento, pinto en casa, como empece por pasión e interés propio, no me he centrado tanto en vender, pero sí que he tenido pedidos, a raíz de que la gente haya visto los cuadros por redes sociales, y también a amigos que me hacen algún encargo para regalar. Hasta ahora hice unas 15 obras para otras personas. Sí que me gustaría trabajar seriamente en esto, pero primero necesitaría un espacio para hacerlo, e incluso para exponer, ya que nunca lo hice.

Lola y Doby retratados por Corina. / Corina Nicoleta Leonte

-¿Cuál ha sido su cuadro más valorado y por cuánto lo vendió?

El cuadro mas valioso fue uno de 80 x 160, acrílico, hecho con espátula, que me lo pidió una chica para ella. Me encontró en Facebook y quería tener una pintura mía, aunque en este caso, no tuvo nada que ver con los retratos, era un árbol. Salió un cuadro muy bonito y ella quedó muy contenta. Costó 320 euros, aunque ahora valdría más, unos 450 ó 500 euros, ya que fue hace tres años y yo aún estaba empezando. En cuanto al más barato, un retrato que costó 100 euros, de 40 x 50, el tamaño mínimo y siempre acrílico. Todo el mundo me dice que pida más, pero como no hice ninguna exposición, tampoco me conoce mucho la gente. De momento los vendo por esos precios.

Corina frente a su obra más valorada. / Corina Leonte

-En sus redes sociales también se define como creadora digital...

Es algo que me viene naturalmente, un poco como la pintura. Me encanta hacer fotos y vídeos, lo hago diariamente en los paseos con Lúa, en los viajes... Creo que se me da bien y además el entorno en el que vivo lo facilita. Puedo captar o grabar con mi cámara lugares de Baiona durante tres días seguidos, y las imágenes nunca son iguales: cada pequeño espacio permite mucha creatividad y belleza. Después lo comparto en redes sociales, y veo que a la gente le gusta, se aprecia mucho, entonces ¿por qué no?. Ser creadora digital es solo la etiqueta, pero aunque no me autodenominara así en redes, lo haría igual porque me apasiona, y creo que, en cierto modo, aporta valor.