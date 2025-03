El PP lamenta que Rivas critique el sueldo de Bas cuando ella cobra 75.000 euros

El grupo municipal del PP de Redondela responde a las críticas de la alcaldesa contra el portavoz popular, Javier Bas, por su sueldo como director de coordinación intermunicipal en la Diputación lamentando que la regidora no abordase también sus ingresos económicos «para que a veciñanza poida facer a comparativa». El edil popular Iván Crespo asegura que la «auténtica rescatada» es la alcaldesa socialista, Digna Rivas, «xa que cobra 75.000 euros anuais polos seus postos políticos: 48.000 do Concello por facelo fatal e 27.000 da Deputación por non facer nada». Unos ingresos que están al mismo nivel que «a remuneración dun conselleiro ou un ministro», puntualiza.

El concejal del PP tilda además de «surrealista» que la alcaldesa «ao verse xa completamente superada e desbordada pola situación de desgoberno á que está levando a Redondela faga estas acusacións sobre Javier Bas, porque todos os redondeláns saben que, a diferenza dela, ten un traballo estable e importante máis alá da política, do que está en excedencia na actualidade e no que, ademais, percibiría unha remuneración bastante máis alta que na súa actual responsabilidade política».

Por último, Crespo recuerda a la alcaldesa que logró el bastón de mando gracias «a pagar 32.000 euros anuais ao concelleiro de AER e unha adicación de 16.000 euros para un persoal eventual para o BNG».