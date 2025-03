El PP da el visto bueno a la candidatura de José Manuel Alfonso a la presidencia local de As Neves

El comité organizador del Congreso del PP de As Neves ha proclamado como válida la candidatura de José Manuel Alfonso, actual alcalde de As Neves, como único aspirante a la presidencia del partido en el 5º cónclave local de la formación, fijado para el sábado 22 de marzo. De esta manera, José Manuel Alfonso pasa a ser oficialmente candidato a la presidencia del PP de As Neves y podrá comenzar una campaña electoral interna de presentación de su proyecto y de contacto con la militancia que se prolongará durante diez días.