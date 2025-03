Rodríguez, el primer alcalde del BNG de As Neves, deja su acta

El grupo municipal del BNG de As Neves pierde a Xosé Manuel Rodríguez, exalcalde de la villa, y a Pilar González, que fuera concejala de Servicios Sociales del primer gobierno nacionalista de As Neves. Ambos dejarán sus actas de concejales en el pleno de este mes de marzo obedeciendo a un proceso de renovación del partido a nivel local.

La responsable local del BNG, elegida recientemente, Raquel Barreiro, agradece el trabajo y dedicación de ambos por «llevar a cabo políticas vanguardistas desde el rural».

En este proceso de renovación sorprende la renuncia del que fue el primer alcalde de As Neves, Xosé Manuel Rodríguez, que gobernó durante dos legislaturas, entre 2015 y 2023, con el apoyo del BNG. En las últimas elecciones, Rodríguez perdió el bastón de mando, que recuperó el PP con mayoría absoluta. En este sentido, el ex alcalde dice que deja su acta «con satisfacción por lo hecho, con autocrítica para aprender de lo no conseguido, pero con un inmenso sentimiento de orgullo porque un miedo de Celia do Rei y de Antonio do Pangalos tuviera el privilegio de gobernar para intentar conseguir lo que siempre ellos persiguieron: dignidad y respeto para todas las personas y determinación para hacer crecer As Neves».

Por su parte, la edil nacionalista, Pilar González, destaca que «fue un orgullo haber participado en un equipo de gobierno municipal aportando mi grano de arena para poner el Concello en el mapa». Asimismo, reconoce que «renovar es un proceso imprescindible para la continuidad de los proyectos».

En la misma línea se pronuncian desde el partido, desde donde indican que «con el relevo en el grupo municipal que impulsamos, se abre una nueva etapa, ambiciosa, ilusionante y alternativa».