El PP gallego abre un expediente al concejal díscolo de Gondomar

El PP de Galicia ha abierto un expediente disciplinario a Ángel Pérez Durán, el concejal díscolo de Gondomar que el pasado mes de agosto dejó el grupo municipal del PP para pasarse al de No Adscritos por discrepancias con la portavoz del PP local, Paula Bouzós. Pérez Durán ha sido notificado oficialmente del inicio de dicho expediente sancionador, así como de la suspensión cautelar de funciones y militancia, no obstante, él insiste en que «no quiero dejar de militar en el PP» y que no ha dado la espalda al partido, “di la espalda al PP de Gondomar en la actualidad».

Dicha decisión del PP a nivel autonómico de abrirle un expediente se toma en base al escrito enviado por el presidente del Partido Popular en la provincia de Pontevedra, Luis López, al Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Galicia el pasado 15 de octubre. En él, López expone que Pérez Durán ha mantenido «una postura contraria a las decisiones e intereses del Partido Popular de Gondomar» y que sus hechos y declaraciones «han perjudicado gravemente la imagen del PP de Gondomar».

Todo empezó en la sesión extraordinaria del pleno de Gondomar celebrada el 14 de agosto de 2024, cuando el edil rompió la disciplina de voto «sin haber manifestado objeciones previas a las decisiones que al respecto de estos puntos adoptara el conjunto del grupo municipal, y, facilitando que el alcalde socialista que gobernaba en minoría pudiese sacar adelante sus propuestas en el pleno de la corporación, algunas especialmente lesivas para el futuro del Concello y para los interés de los gondomareños y manifiestamente contrarias a lo que el Partido Popular de Gondomar defiende habitualmente», detalla el presidente del PP provincial.

Argumentos

En este sentido, cabe recordar que su postura sirvió para aprobar el encargo del estudio de viabilidad económica previo a la licitación del contrato millonario del abastecimiento de agua y saneamiento, bloqueado desde hace meses. Lo hizo, tal y como explica, porque la portavoz popular, Paula Bouzós, no le dio ningún tipo de argumento para seguir paralizando el asunto por el cual, una vez aprobado, y habiendo presentado el PP treinta alegaciones, solo se aprobó una por unanimidad por una cuestión de forma. Es algo que, dice, le gustaría explicar personalmente a la dirección provincial del Partido Popular.

«No entiendo ese machaque hacia mi persona», lamenta el concejal díscolo, insistiendo en que no es un tránsfuga y que en ningún momento ha apoyado al PSOE. «El problema es la portavoz municipal», recalca, pidiendo a la dirección del PP que tome cartas en el asunto y que se convoque un nuevo congreso para renovar el partido a nivel local.