Rivas acusa a la Xunta de ningunear a Redondela sobre el futuro de la isla de San Simón

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, solicitó hace cinco meses —el pasado 3 de octubre— una reunión con el conselleiro de Cultura, José López Campos, para tratar la situación de la isla de San Simón. Sin embargo, a día de hoy aún no obtuvo ninguna respuesta. Ante el silencio de la Xunta, desde el Concello se reiteró esta petición el pasado 12 de febrero, pero siguen a la espera de la contestación. Rivas insiste en la necesidad de mantener un encuentro con López Campos, de quien depende la Fundación Museo del Mar de Galicia, entidad encargada de la gestión de la isla de San Simón.

La regidora redondelana pone en valor el trabajo realizado desde el Concello «para manter e divulgar a memoria como un deber democrático». En este sentido recordó que durante la Guerra Civil la villa vivió una gran represión y la isla fue una prisión por la que pasaron miles de republicanos. Despues permaneció años en abandono hasta que en 1986 el Concello celebró unas jornadas informativas y se recuperó documentación sobre el periodo como cárcel franquista. Ante el claro compromiso del gobierno redondelano con la defensa de la memoria, Rivas critica la decisión de la Xunta de modificar en 2022 los estatutos de la Fundación Museo del Mar de Galicia, un cambio que supuso que la gestión de la isla de San Simón se integrara en esta entidad. La responsable municipal critica que Redondela «non foi convidado nin a participar nin a colaborar nin a integrarse», a pesar de que solicitaron por escrito varias veces su inclusión en el patronato. «Non tivemos resposta, e para nós é unha discriminación inxusta e inxustificable cara a veciñanza de Redondela. Seguimos reclamando o noso dereito a formar parte desta entidade e ter voz e voto nas súas decisións”, subraya la alcaldesa.

Rivas demanda la recuperación de la Fundación Illa de San Simón, una entidad «que debe facer seguimento do que sucede na illa, das súas necesidades cara ao futuro, do programa de actividades, dunha correcta sinalización e contextualización máis aló da exposición recollida na illa de San Antón». La fundación fue eliminada en la época de la crisis económica, «pero hoxe ese argumento non é válido fronte ás evidentes necesidades da illa e da súa xestión», destaca la alcaldesa. La responsable redondelana recalca que Redondela «non está de acordo con converter a illa nun parque de atraccións nin en promover o lucro de empresas que explotan a nivel turístico o seu valor talleres de ioga, xincanas ou noites de Samaín».

Tanto colectivos como historiadores y expertos en memoria democrática se han sumado a la demanda del Concello para la recuperación de la Fundación Illa de San Simón. Con la declaración de San Simón como Lugar da Memoria Democrática, tal como anunció el Ministerio de Política Territorial, la isla contará con un régimen de protección y usos compatibles, por lo que «a recuperación da Fundación Illa de San Simón é máis necesaria ca nunca».

Por último, Rivas lamenta «o silencio» por parte de la Xunta en este asunto.