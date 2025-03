El PP ve «crítica» la situación del gobierno redondelano tras la ruptura del BNG

El PP de Redondela advierte de la «crítica» situación del actual gobierno bipartito (PSOE-AER) después de que la semana pasada el secretario xeral de los socialistas en Pontevedra, David Regades, hiciera un llamamiento «á responsabilidad» del BNG para que facilitasen la gobernabilidad. El responsable provincial del PSOE expresó su «preocupación» ante la falta de capacidad de diálogo del grupo nacionalista con el gobierno local, que dirige la socialista Digna Rivas en minoría.

«Se o máximo responsable dos socialistas pide que se facilite a gobernabilidade ao seu partido, quere dicir, sen lugar a dúbidas, que agora mesmo non se goberna, que é algo que perciben e sofren a diario todos os redondeláns e que levamos dicindo hai seis anos desde o PP», señaló el portavoz municipal, Javier Bas, que cree que el Concello y los ciudadanos «están chegando ao seu límite».

Los populares, que no entienden las declaraciones de Regades «agás que a preocupación do PSOE sexa máxima polo terrible estado no que están sumindo a Redondela», aseguran estar «completamente de acordo» con el análisis del Concello realizado por el responsable provincial socialista.

Bas asegura que comparte totalmente la preocupación de Regades por la falta de gobernabilidad de la administración local y también coincide «en que é o momento, tras vinte meses dun mandato nefasto, de que o BNG actúe con responsabilidade e deixe de soster a unha alcaldesa e a un goberno que se demostran nocivos para os intereses xerais de Redondela».

El líder del PP local también concuerda con Regades en que los redondelanos «merecen un goberno estable, que foi algo que non tiveron nos últimos seis anos» e ironizó sobre las aseveraciones del responsable socialista de que los vecinos votaron un gobierno de progreso: «Tamén estamos de acordo en que Redondela merece un executivo que faga avanzar ao noso municipio, pero o de Digna Rivas, e Regades sábeo ben, é un goberno de absoluto retroceso», señala el edil popular.

En todo caso, el dirigente del PP de Redondela le recomienda al secretario xeral del PSOE «que non esaxere, nin sobreactúe, nin se faga o choromicas coa súa petición de axuda ao BNG, xa que sabe de sobra que ten o seu apoio malia que disimulen, porque socialistas e nacionalistas sempre teñen un obxectivo común, que pasa por evitar gobernos do PP malia que iso prexudique aos veciños, como sucede en Redondela».

En esta línea, Bas considera que los representantes del BNG en Redondela «saben de sobra que un goberno local do PP estaría conformado por xente con maior capacidade de xestión que o débil bipartito actual, pero non poden votar con responsabilidade porque non lles deixan desde Santiago».