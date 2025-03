La IA gana la batalla en Salceda

Batalla histórica la que se vivió ayer en Salceda de Caselas. Los dos barrios que protagonizan el enfrentamiento centenario más famoso de la comarca compitieron con las mismas armas y se inspiraron en la inteligencia artificial (IA) para dar vida a sus comparsas y carrozas ante la mirada incrédula de los miles de personas que abarrotaron las calles de la villa, pues hacía al menos treinta años que ambos barrios no coincidían en la temática elegida para este desfile, del que se tiene conocimiento desde hace 137 años.

Los encargados en abrir el desfile fueron los de Castro Barreiro, que entraron en la Plaza del Concello de Salceda al hilo de las 18 horas con un espectáculo futurista basado en la inteligencia artificial. «Una obra maestra en movimiento», definió su speaker, cargando contra el barrio contrario y diciendo que solo saben mirar al pasado, en referencia al rancho tradicional recuperado por A Feira. «Vosotros solo sabéis hacer ranchos», se mofaron los de Castro Barreiro.

Carroza de A Feira, con la misma temática inspirada en la inteligencia artificial. / Anxo Gutiérrez

La sorpresa fue mayúscula cuando apareció en escena la comparsa de A Feria, con la misma propuesta futurista, desmontando así el argumentario del rival. Ambas comparsas parecían la misma, con trajes galácticos en los que predominaban las telas plateadas, seguramente agotadas en toda la comarca. También las carrozas de los dos barrios personificaban una especie de robot, un hombre del futuro. En el caso de Castro Barreiro, esta iba acompañada por otras figuras, como la de Donald Trump, representado con un apósito en la oreja, en referencia al atentado que sufrió durante la campaña electoral, cuando una bala le rozó esta parte de la cara. Mientras que en la carroza de A Feira pudieron verse unas enormes manos en movimiento. Además, había robots de tres metros de altura y otras representaciones futuristas.

Intercambio de burlas

El intercambio de burlas entre ambos barrios fue constante. «Evento que organizades… evento que fracasa… O mellor é que non saiades da casa», dijeron los de Castro Barreiro a los de A Feira, que no se amilanó y dictaminó: «Visto para sentencia, A Feira non ten competencia».

Los dos barrios elaboran sus comparsas y carrozas en estricto secretismo, por eso llama la atención esta coincidencia que no se producía, según recordaban algunos vecinos y vecinas de Salceda ayer, desde principios de los años 90.

En el desfile, tampoco faltó la música y, entre baile y baile, se fue haciendo de noche y la batalla se trasladó al crucero de Fontedapedra. Luego, cada barrio siguió la fiesta dentro de sus respectivas fronteras, que en esta edición estrenó un Punto Violeta. Los de A Feira lo hicieron al ritmo de la orquesta La Fórmula y en Castro Barreiro bailaron con Miramar. Cada cual orgulloso del trabajo hecho y pensando ya en la revancha el año que viene, pues, dicho enfrentamiento, único en el mundo, es fruto del trabajo en equipo que los vecinos y vecinas de ambos barrios, de todas las edades, llevan a cabo los 365 días del año. ¿Volverán a repetir temática en 2026? Es una pregunta que ni siquiera puede responder la inteligencia artificial.