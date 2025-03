Un debate en Redondela aborda el papel de las mujeres en la dirección de los clubs deportivos

La Oficina de Turismo de Redondela acoge este viernes, a las 19.30 horas, el encuentro «Xuntas no Deporte». El objetivo de esta actividad, que se enmarca en la programación municipal del 8M, es abordar el papel de las mujeres en los órganos de decisión de los clubs deportivos, las barreras de género a las que se enfrentan y el rol de las instituciones. La concejala de Igualdade, Iria Vilaboa, destaca que «cada vez son máis as mulleres que participan activamente nas direccións de clubs deportivos de diferentes disciplinas, e as entidades de Redondela son un exemplo».

El encuentro, abierto al público en general, contará con la participación como ponentes de Paula Fernández (Club Baloncesto Redondela), Déborah Bouzón (CBF As Choqueiras), María González (BM Chapela), Vicky Ricón (CD Choco), Ana Romasanta (Asociación Deportiva CAR) y Carla Abad (Federación Galega de Balonmán). Durante la actividad se pondrá de relieve el papel de la mujer en la gestión y en la dirección de la práctica deportiva. «El obxectivo —explica Vilaboa— é coñecer o seu punto de vista sobre a realidade das mulleres na dirección de clubs deportivos».