Chapela se queja por la falta de médicos en el centro de salud

El Consello Parroquial de Chapela acordó en su asamblea de febrero trasladar a la Xunta de Galicia su queja «polo deterioro sistemático da Sanidade Pública no municipio». Asociaciones y colectivos de la parroquia redondelana denuncian de forma unánime que la falta de médicos y pediatras es constante en el centro de salud, y el Sergas no cubre las bajas ni las vacaciones de los facultativos. Además hacen extensiva su queja también al centro de salud de Redondela, al que deben desplazarse en caso de urgencia o cuando falta el especialista de Pediatría en el centro médico de Chapela. La falta de médicos y la saturación del servicio deteriora gravemente la atención sanitaria en los dos ambulatorios.

En este sentido destacan que la actual situación de la Atención Primaria en el municipio «supón longas lista de espera de ata 18 días para unha consulta co médico de familia», afirman. En el caso de pediatría, los días que no hay especialista en Chapela desde el Sergas no se sustituye la plaza y los pacientes son derivados al centro de salud de Redondela. «Isto supón un trastorno para as familias, que se ve obrigadas a facer este desprazamento, e ademais satura o servizo de Redondela, o que deteriora a prestación sanitaria», señalan. Los colectivos temen que, ante la próxima jubilación del pediatra de Chapela, esta plaza no se cubra y la parroquia quede sin servicio.