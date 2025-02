Padres del Colegio Vigo de Rande llevan tres años reclamando la mejora del acceso

Tres años reclamando una mejora del camino Coto do Coello de Rande, en Cedeira, no han servido para que el Concello asfalte este vial, principal acceso al Colegio Vigo desde la carretera N-552 (Vigo-Redondela). La carretera, transitada cada día por decenas de coches y autobuses para trasladar a los alumnos del centro educativo, se encuentra con el firme en muy mal estado, lo que obliga a los conductores a circular sorteando los baches y las grietas. Una situación agravada por la fuerte pendiente del vial y su escasa anchura, ya que hay puntos en los que apenas se cruzan dos coches.

Grietas y baches en la calzada del camino Coto do Coello. / ANTONIO PINACHO

«Nos están tomando el pelo desde hace tres años. He presentado varios escritos por registro en el Concello para pedir que se asfalte el vial porque ya hubo casos de daños en vehículos causados por los baches, pero no hacen nada», afirma una de las afectadas, Jessica Rueda, que en 2022 recogió firmas entre los padres del colegio para reforzar su petición y este mes volvió a repetir la iniciativa. «La semana pasada presenté otro escrito avalado por más de 120 firmas y nos dijeron que esta semana empezarían las obras, pero estamos a jueves [por ayer] y todo sigue igual. A pesar de que hizo buen tiempo toda la semana, aquí no vino nadie a arreglar nada, por lo parece que otra vez han pasado de nosotros», lamenta Jessica.

Uno de los padres, Berna Yuste, recuerda que un amigo de su hijo tuvo un accidente en este vial hace dos años por culpa de su mal estado. «Metió la rueda en una zanja y volcó el coche. Y esto puede volver a ocurrir», advierte.

El peligro se incrementa los días de lluvia al crearse balsas de agua en los socavones, además de llenarse el vial de piedras y tierra.