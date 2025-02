Antón Seoane presenta libro en Nigrán

A biblioteca municipal de Nigrán acolle hoxe a presentación do libro «Avelino Cabezas e os seus irmáns. Un relato de Narón», a cargo do seu autor, o psiquiatra emúsico fundador de Milladoiro, Antón Seoane, que residiu boa parte da súa vida en Camos. Trátase da aventura do seu propio avó desde os tempos da emigración a finais do XIX ata a Segunda Guerra Mundial.