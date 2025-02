Soutomaior humanizará las calles Rosalía de Castro y Portal do Ribeiro, en el centro de Arcade

El gobierno local de Soutomaior iniciará en los próximos días el proyecto de licitación de la reforma del centro urbano de Arcade como espacio público centrado en los peatones frente al tráfico rodado. Una actuación que contará con una inversión de 1,2 millones de euros y que supondrá la transformación de la actual Alameda de Talo Río así como la humanización de parte de las calles Rosalía de Castro y Portal do Ribeiro.

La reforma urbana será financiada con cargo a los fondos del Plan Extraordinario de la Diputación y también con fondos propios del Concello. Las obras empezarán en el segundo semestre de este año y estarán rematadas a mediados de 2026. El alcalde, Manu Lourenzo, explicó ayer que con esta actuación «procedemos a renovar este espazo urbano que conta cun importante deterioro e imos a convertelo nun núcleo de centralidade que dinamizará a vida de Arcade». A través de esta iniciativa, según indicó el regidor, «procederemos á transformación do espazo urbano ata convertelo nunha contorna de referencia, moderna, dinámica e atractiva acorde a século XXI».

Mejora para el comercio

El proyecto ha sido redactado por el estudio Cendón e Vázquez y supondrá una de las principales actuaciones urbanas en el centro de Arcade. «Uns traballos que traerán beneficios para os centos de familias que viven na contorna da Alameda de Talo Río e que mellorará notablemente a vida deste espazo de lecer de Arcade», justifica Lourenzo.

El alcalde considera que la humanización generará una mejora para los negocios al mejorar los servicios y la accesibilidad en la zona. «Trátase de que Arcade teña un núcleo urbano moderno e dinámico no que as persoas poidan desfrutar dun espazo no centro ecolóxico, renovado e con vida», concluye.