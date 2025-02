Historia de Baiona por correo

Más de 700 postales con más de setenta años de historia del Val Miñor atesora Manuel García Prado en su colección. Casi todas de Baiona, sus monumentos, sus gentes, sus paisajes... Escenas que permiten comprobar la evolución urbanística de la localidad e incluso social durante las primeras siete décadas del siglo XX, pero sobre todo historias de amistad, de familia y de amor que se contaron alguna vez desde alguna de sus playas, plazas o habitaciones.

A este vigués que se escapa a su segunda residencia en la real villa siempre que el trabajo se lo permite lo que más le interesan son los textos del reverso. «As que contan historias son as que máis me chaman a atención», afirma. Pero no fueron esos relatos los que lo llevaron a iniciar la recopilación, sino las fotos.

«A maioría son de turistas ou xente que pasaba o verán aquí, ou viña tomar os baños ao balneario da Concheira, moita de Portugal e de Madrid», explica el coleccionista

Le encanta hurgar en los episodios recientes del lugar donde más disfruta y tras ver alguna de las publicaciones de postales de Salvador Fernández de la Cigoña empezó a adquirir algunas «en rastrillos, feiras de antigüidades e tamén por internet». Hace diez años de eso y ya le faltan menos de trescientas para llegar al millar.

Una postal del antiguo balneario de A Concheira. / | M. G. Brea

Al comenzar a leerlos se percató del «gran valor» de estos documentos que viajaron por el mundo entre 1903 y la década de los 70. «A maioría son de turistas ou xente que pasaba o verán aquí, ou viña tomar os baños ao balneario da Concheira, moita de Portugal e de Madrid», relata. Todas las postales dejan ver la importancia de Baiona como villa turística desde finales del siglo XIX gracias, entre otros atractivos, a las propiedades de sus aguas yodadas que aconsejaban muchos médicos de la capital española.

Exposición en la Festa da Arribada

Algunas viajaron a ciudades tan exóticas como Saigón y otras al otro lado del Atlántico, como la que un visitante americano envió a un amigo en la ciudad de Columbia, estado de Pennsylvania, el 15 de agosto de 1930. El remitente cuenta al destinatario, Joseph Lockard, que no se encuentra muy bien de salud y que descansa en la playa que se ve en la imagen —A Concheira desde la Virgen de la Roca—. Le relata además que a Baiona, en la costa del Noroeste español, arribó la carabela «Pinta of Colón», siendo la primera ciudad del mundo que tuvo noticias del Descubrimiento de América.

La desaparecida plaza del pescado en A Ribeira. / M.G.B.

Esta y otras 32 postales seleccionadas de la compilación de Manuel García Prado , relacionadas con el papel clave de Baiona en la gesta colombina y con su importancia como referente del turismo de la época, se expondrán este fin de semana en la Casa da Navegación con motivo de la Festa da Arribada. La directora del museo, Rosa Villar, destaca la relevancia de este documento por tratarse de «un dos máis antigos que coñecemos de divulgación da Arribada». El protagonismo histórico de la villa se conocía poco por aquel entonces y el remitente pudo leer la inscripción de la placa de bronce de la calle Elduayen que señala el punto donde se reparó la carabela tras el atribulado tornaviaje, financiada por Antonio Fernández Ramos, baionés emigrado a Buenos Aires, y colocada en 1928.

Son muchos más los relatos condensados en los enveses de las postales que a Manuel le vienen a la mente y ha llegado incluso a contactar con descendientes de alguno de sus protagonistas. Por ejemplo, el nieto vigués de un alemán que escribía una postal censurada por las autoridades militares del franquismo a su esposa durante unas vacaciones. Después se enamoró de una baionesa y se casó con ella. Son interminables los episodios, personajes y escenas que este coleccionista guarda en sus cajas a la espera de encontrar otras nuevas.