El exalcalde del PP de A Cañiza se convierte en no adscrito

El exalcalde de A Cañiza del PP, Miguel Domínguez, solicitó ayer su baja formal como militante del Partido Popular y presentó un escrito en el Concello pidiendo separarse del grupo municipal popular, lo que le convierte formalmente en concejal no adscrito.

La decisión de Domínguez estaría relacionada con divergencias con su partido a nivel provincial, aunque las mismas no han trascendido.

Hasta ayer se sabía que recientemente había abandonado el liderazgo del PP local, en teoría para dar paso a nuevas personas, pero se especificaba que él mantendría su acta como concejal dentro de la formación conservadora. Sin embargo a primera hora de la tarde, se supo que, por sorpresa, decidió solicitar su baja en el PP pero mantener su acta en el Concello como concejal no adscrito, lo que desvelaría discrepancias.

El concejal confirmó a FARO DE VIGO la presentación de su renuncia y dijo que había pedido su adscripción en el grupo mixto pero no quiso dar a conocer sus discrepancias «que forman parte de cuestiones de partido que no tienen porque ser públicas», afirmó. Lo que sí dijo es que había comunicado a sus compañeros su decisión irrevocable y que no asistiría a ninguna reunión más, ya que estaba previsto, en días, la celebración de una junta local para elegir a la persona que ejercería de portavoz. Con todo indicó que las discrepancias tendrían que ver con «un mal estar continuado» por decisiones en órbitas superiores al partido a nivel local.

Miguel Domínguez fue alcalde de A Cañiza entre 2011 y 2019. En enero presentó su renuncia al puesto de presidente local con otra «dimisión irrevocable» comunicada poco antes de nochevieja a las cúpulas gallega y provincial del partido.