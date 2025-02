Acto sobre o problema da vivenda no Val

Galiza Nova ofrece mañá xoves ás 19.00 no Centro da Terceira Idade da Ramallosa unha charla sobre o problema da vivenda no Val Miñor. Intervirán a deputada do BNG Alexandra Fernández, o voceiro municipal da formación en Baiona, Iago Pereira, e o responsable local de Galiza Nova Nigrán, Casto Magalláns.