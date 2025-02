Salceda entra en la Red de Micropaisajes de Galicia

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, visitó ayer la nueva señalización instalada en Salceda de Caselas dentro de la iniciativa Red de Micropaisajes de la Agencia de Turismo de Galicia para que los concellos de menos de 10.000 habitantes mejoren sus infraestructuras turísticas.

Durante la visita, en la que también participó la alcaldesa, Loli Castiñeira, la representante autonómica explicó que el Ayuntamiento de Salceda destinó los 28.500 euros que le fueron concedidos a la señalización de la red municipal de micropaisajes. «El objetivo fundamental es fomentar la recuperación, la accesibilidad y la señalización de los recursos turísticos de cara a la consolidación de la oferta turística en las zonas rurales a través de la puesta en valor de su riqueza histórica, patrimonial y paisajística», señaló Ortiz.

Dicha línea de ayudas subvenciona actuaciones de embellecimiento en los accesos a recursos turísticos de los concellos, que podrán incluir la recuperación y tratamiento paisajístico del entorno, iluminación ornamental, recuperación y creación de miradores paisajísticos, senderos, rutas y otros elementos de interés turístico; adecuación de espacios destinados al estacionamiento de vehículos de los visitantes y actuaciones de embellecimiento de los bienes declarados de interés cultural.

En el caso de Salceda, la delegada territorial señaló que son un total de 22 emplazamientos los que fueron señalizados por su valor patrimonial, natural y etnográfico: Peto de Ánimas da Bugarina, Fontes do Rubás, Muiño das Covas, Carballeira da Laxe, Muiño das Figueiras, Lavadoiro do Rial, Poza Os Agoeiros, Área recreativa Os Agoeiros, Área Recreativa San Cibrán, Área Recreativa Penedo Redondo, Parque Etnográfico Fonte-Muiños do Regueiro, Cruceiro de Soutelo, Área Recreativa Espicho do Faro, Sobreiras da Ascensión, Lavadoiro de Entenza, Fonte do Abade, Igrexa de Entenza, Fonte de Agüín, Muiño das Laxes, Espazo Matadoiro–Parque Etnográfico Río Landres, Parque da Gándara y Praza do Concello.