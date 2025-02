Rivas culpa a la Xunta de que siga cerrada la muestra de Sargadelos

El gobierno local de Redondela responsabiliza a Turismo de Galicia de que se mantenga cerrada desde hace cinco años la exposición de Sargadelos donada por el empresario Adriano Marques de Magallanes a la villa redondelana. La alcaldesa Digna Rivas asegura que aún siguen a la espera del convenio con la Xunta y recuerda que el pasado 13 de noviembre celebró una reunión en el Concello de Redondela con el director de la Axencia de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles, al que también asistió la concejala de Cultura y Turismo, Rita Pérez. «Nese encontro Merelles comprométese a que nun prazo de tres meses estarían os convenios asinados, prazo que rematou sen ter recibido o Concello comunicación algunha», indica Rivas.

En referencia a la solicitud realizada por Turismo de Galicia en relación los medios que habilitará el Concello en materia de seguridad en la sala de la Casa da Torre, desde el gobierno local se pidió a la Xunta que remita las medidas necesarias a incluir en materia de seguridad. La alcaldesa recuerda que el anterior convenio de cesión, firmado en la etapa de Javier Bas, establecía unas condiciones de seguridad con cámaras de vigilancia «que son as mesmas que se conservan a día de hoxe na sala», por lo que solicita que el nuevo convenio se mantenga «nas mesmas condicións».

La alcaldesa, a través de los servicios técnicos del Concello, ya solicitó a la Xunta «que na maior brevidade posible» se lleven a cabo las gestiones necesarias para la renovación de los convenios para el uso de la sala de la Casa da Torre, donde se alberga la exposición de Sargadelos, así como la cesión de la plaza de la Casa da Torre y de la finca del Carballo das Cen Polas y la parcela anexa A Garonda en Reboreda.

Rivas afirma que el gobierno local está «na mellor das disposicións para asinar este acordo polo que estamos a agardar desde hai anos». La regidora redondelana confía en que desde la entidad dependiente de la Xunta se confirme también lo antes posible esa buena disposición para hacer el acuerdo oficial “tal como se comprometeu Miralles na súa visita a Redondela».

Solicitudes reiteradas

La regidora puntualiza que desde el Concello «fixéronse os deberes e solicitouse ante o Xacobeo en incontables ocasións a renovación dos convenios».

El acuerdo inicial se remonta a hace más de siete años. El Concello redondelano y la Sociedad Anónima de Gestión del Plan Xacobeo firmaron en diciembre de 2016 el contrato de cesión de la sala de exposiciones en la Casa de la Torre, propiedad de esta sociedad, así como de la plaza situada junto al inmueble. El plazo de vigencia, de cuatro años, expiró en diciembre de 2020. Asimismo, en febrero de 2018, se firmó otro contrato para la cesión de la parcela del Carballo das Cen Polas y la finca anexa A Garonda, en Reboreda. Los contratos establecían la posibilidad de una prórroga «sempre que mediara acordo expreso das partes». Los servicios técnicos del Ayuntamiento se pusieron en contacto con los servicios jurídicos del Xacobeo indicando la intención de la institución municipal de renovar el convenio.

Ante la falta de respuesta se reiteró la solicitud en varias ocasiones a lo largo de los años 2022, 2023 y 2024. La única respuesta que se recibió en el Concello de esta entidad dependiente de la Xunta es que la renovación del acuerdo «estaba pendente de levarse ao seu Consello de Administración», explica Rivas.

La alcaldesa recalca que hubo que esperar hasta julio de 2024 para obtener una respuesta del Xacobeo. En este sentido explica que tras reiteradas llamadas por parte de los técnicos municipales, el 27 de julio de 2024 informan telefónicamente que el Consejo de Administración ya autorizó la renovación del convenio, indicando que «nun par de días enviarán os contratos para a súa sinatura». La responsable municipal afirma que estos contratos no llegaron al Concello y, una vez más después de reiteradas llamadas telefónicas, el 13 de agosto se recibe un correo del Plan Xacobeo. En el escrito, firmado por el director de la Axencia de Turismo, señalan que la entidad está «en disposición de renovar o acordo nas mesmas condicións». Por otra parte, en ese correo se indica que el plazo de vigencia del acuerdo finaliza el 31 de diciembre de 2024 «cando no Concello non se tiña constancia da prórroga dos convenios, xa que debería facerse de forma expresa tal e como recollen os contratos asinados, e tendo en conta as repetidas ocasións nas que solicitamos ditas renovacións».

El Concello ya respondió que, por una parte, está interesado en renovar el contrato de cesión de la sala de la Casa da Torre pero también renovar los acuerdos de la plaza anexa a este edificio y la cesión de la parcela del Carballo das Cen Polas y la finca anexa A Garonda, tal y como se indicó en ocasiones anteriores.