Rosalía de Castro protagoniza un encontro interxeracional na Biblioteca de Chapela

A Biblioteca Municipal Xela Arias de Chapela organizou onte un encontro entre maiores e escolares para lembrar xuntos a figura de Rosalía de Castro nas datas próximas ao seu aniversario.

Persoas usuarias do obradoiro de estimulación cognitiva de AFAGA Alzheimer en Chapela xuntáronse con escolares do primeiro ciclo de Primaria do CEIP Alexandre Bóveda. Nunha primeira parte da actividade os participantes de cada grupo fixeron respectivas preguntas para coñecerse mellor, e comparar as características das diferentes xeracións.

Os maiores tamén leron dous poemas escollidos de Rosalía de Castro, mentres que a rapazada interpretou un poema cantado. Pero o máis estimulante foi a actividade manual, máis participativa, onde decoraron con «camelias rosalianas», feitas con papel, os poemas interpretados polos participantes.

Esta é a primeira experiencia que facen nas bibliotecas con grupos interxeracionais, e o resultado foi moi satisfactorio.

Esta actividade enmárcase dentro da programación da Semaniña Enteira, organizada polo Servizo de Normalización Lingüística de Redondela.