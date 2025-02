Nigrán cuida a los peregrinos «online»

Suelen preguntar a lugareños o navegar por su cuenta en internet en busca de un lugar en el que reponerse de tantos kilómetros, pero no siempre se encuentran vecinos a pie de ruta o los datos de cada sitio aparecen deslavazados en la red a veces. Los peregrinos del Camiño Portugués da Costa que quieran parar en Nigrán ya no tendrán ese problema. El Concello ha creado una web dirigida exclusivamente a ellos, www.caminonigran.com, con la que trata de que se sientan especialmente atendidos en su territorio.

En esta plataforma, el caminante podrá programar su viaje o improvisar sobre la marcha, pero siempre con información oficial actualizada y geolocalizada. Aquí se encontrarán desde dónde parar a dormir, comer o descansar, incluso refrescarse o beber en una fuente pública o hasta en qué nivel está la marea a cada hora. Los usuarios podrán elegir además a través de la web qué variante elegir, la oficial o la costera, ya que aparecen las dos geolocalizadas tanto en Google Maps como en Wikiloc.

«Queremos que o peregrino reciba toda a información dunha maneira sinxela e no seu idioma e que se sinta especialmente ben coidado en Nigrán, que nos recorde como un lugar amable a onde regresar», destaca el alcalde, Juan González. Con este propósito, la web será también promocionada a lo largo del camino por Nigrán con pegatinas que mostrarán el QR de conexión.

Distintos idiomas

«Para que resulte realmente útil e fácil o seu uso decantámonos por empregar aplicacións como Google Maps, internacionalmente coñecida e que ofrece a vantaxe de aparecer no idioma do propietario de cada dispositivo móvil, ao marxe de que a información estricta da web figura en castelá, galego, portugués e inglés», señala Diego García Moreira, edil responsable de la iniciativa. La idea es que, cada uno en su idioma, pueda ver las reseñas, comentarios e información de los establecimientos directamente, añade. De hecho, el Concello anima a cualquier hostelero que no vea su local en la web a escribir a turismo@nigran.org.

El Camiño Portugués da Costa atrae cada vez más extranjeros al municipio. Así lo demuestran los datos de la oficina de turismo de A Ramallosa, que atendió desde el 12 de junio hasta el 31 de julio pasados a un total de 1.190 caminantes de 37 nacionalidades diferentes. Al margen de España, con el 45% de las consultas, EE UU fue el país más repetido con 142 personas, seguido de 87 de Alemania, 59 de Polonia o 32 de Australia.