O Mago Teto leva «As nosas letras» a Gondomar o domingo

«As nosas letras», o espectáculo do Mago Teto, chegará a Gondomar o domingo, día 23, da man da Diputación de Pontevedra e do circuito +Escénicas. O show familiar de defensa do galego terá lugar no auditorio Lois Tobío ás 19.00. O fío condutor dos trucos será unha homenaxe á cultura, á tradición e ós costumes galegos.