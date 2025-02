Emilio X. Ínsua ofrece un faladoiro sobre Castelao

A Oficina de Turismo de Redondela acolle hoxe, as 19.30 horas, un coloquio arredor da militancia de Castelao nas Irmandades da Fala e no Partido Galeguista. O fío condutor será a súa relación con Antón Villar Ponte, a quen Castelao tiña como a orixe mesma do galeguismo. Por esa razón o convidado é Emilio X. Ínsua, autor dunha tese de doutoramento sobre Antón Villar e de varios libros sobre as Irmandades da Fala.