Diez años de arte en una nevera

Posiblemente se trate del espacio expositivo más pequeño del mundo. Al menos, así se anunció cuando el colectivo Pitrina de Redondela decidió crear en 2015 la galería Mínima Expresión, un rincón de pequeñas dimensiones para que los artistas locales y foráneos pudieran mostrar su obra a los viandantes que pasaban ante el bar Discotasca, en la céntrica calle Pai Crespo.

Para ello rehabilitaron una vieja nevera acristalada de los años 70 que colocaron en la fachada del establecimiento con la intención de llevar el arte a la calle y que «calquera persoa puidese gozar da obra artística de forma accesible, divertida e didáctica» de las distintas propuestas en pequeño formato de los autores del municipio o de cualquier otro lugar que lo solicite. «Este proxecto naceu da inquedanza dun grupo de amigos e amigas que compartimos unha mesma visión: facer algo diferente e autoxestionado, seguindo a filosofía do ‘Faino ti mesmo’ do movemento punk. Así que, tras darlle voltas a moitas ideas, decidimos converter un antigo escaparate frigorífico nunha galería de arte. E aquí estamos, dez anos despois, mantendo o seu encanto orixinal, xogando coa creatividade e o sentido do humor para espertar a curiosidade de quen pasa por diante», explican desde el colectivo.

Durante todo este tiempo, por la galería Mínima Expresión pasaron una treintena propuestas artísticas de todos los estilos, y parece que tiene cuerda para otra década y mucho más. «Seguimos con ganas de continuar. Somos o barómetro que marca a cultura no Concello de Redondela, e queremos seguir sendo un punto de encontro para artistas locais e foráneos mantendo as portas, ou mellor dito a porta da neveira, sempre aberta á arte en todas as súas formas».

Exposición actual

Así, durante este mes de febrero y marzo, la artista Ángela Hernández Bouzón expone su serie titulada «Ao outro lado da luz» en la pequeña galería redondelana.

Ángela se presenta como una creadora que va más allá de las fronteras convencionales del arte. Su obra es un viaje multidisciplinar que dialoga con el concepto fundamental del ser, cuestionando su papel y significado en la sociedad contemporánea.

En la serie que muestra en Redondela, Ángela invita al espectador a penetrar en las profundidades de la oscuridad, ese lugar al que pocas veces nos atrevemos a mirar. A través de una colección de autoretratos, la artista revela la importancia de comparar nuestras sombras, esas partes de nosotros mismos que, aunque ocultas, son tan vitales como las que vemos reflejadas en el espejo.

Reconocer nuestra sombra no es un acto de debilidad, sino de coraje. En esta obra, la luz y la oscuridad no son opuestos; son complementos que se necesitan para que la verdad del ser emerja. La autora logra llevar al espectador a un espacio donde la sombra deja de ser un elemento de rechazo y pasa a ser un lugar de encuentro, un espejo más honesto y profundo.