El trail Muíños do Folón se supera en participantes y estrena recorrido

O Rosal se prepara para vivir una nueva edición del Trail Adventure Muíños do Folón, una prueba que no solo desafía la resistencia de los corredores, sino que mezcla a todos los participantes en un entorno natural de espectacular belleza. Así, este domingo 23 de febrero más de 600 deportistas llegados de doce provincias de España y del norte de Portugal disputarán esta exigente carrera de montaña. Como novedad, en esta octava edición, el recorrido incluirá un tramo inédito por el mirador del Niño do Corvo, un enclave con una impresionante panorámica de la comarca del Baixo Miño.

La prueba es una combinación de esfuerzo, naturaleza y solidaridad, con la que O Rosal se reafirma como un referente del Trail running en Galicia. La carrera comenzará a las 10.00 horas con la salida desde la Plaza del Calvario de la prueba larga, de 21 kilómetros y mil metros de desnivel por los montes de O Rosal. Un poco más tarde, a las 10.45 horas, saldrá desde el mismo punto el formato reducido, de doce kilómetros y quinientos metros de desnivel.

La alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández, destacó la importancia «de una prueba ya consolidada con la que cada año ponemos en valor la naturaleza y el patrimonio ligados al turismo deportivo». «Esta prueba por los molinos del Folón no solo pone en valor estas joyas patrimoniales, sino que reflejan también nuestro compromiso con una actividad sostenible que favorezca la calidad de vida y que potencia nuestro paisajismo», añadió la regidora.

El concejal de Deportes, José Carlos Martínez Crespo, celebraba el éxito de la carrera, que cada año supera su techo de personas inscritas y bate récords de participación. En sus inicios contaba con apenas 300 corredores, y hoy, en la octava edición, esa cifra se ha duplicado.

Como cada año, el Trail Adventure Muíños do Folón mostrará su cara más solidaria recaudando fondos a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer.