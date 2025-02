Poemas e caldo de Gloria por Rosalía en Patos

A asociación cultural Lucenza-Ateneo de Nigrán organiza este sábado, día 22, un acto na véspera do Día de Rosalía para renderlle homenaxe. O encontro terá lugar a partires das 12.30 horas na tapería O Druída de Patos, onde se recitarán poemas e onde a profesora Camiño Noia fará unha loanza da autora universal galega. Por xentileza do establecemento, degustarase tamén un caldo de Gloria, receita á que se refire Rosalía no seu poema «Miña casiña, meu lar».