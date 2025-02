Las casas de maestros de Arcade albergarán un centro cultural

El gobierno local de Soutomaior ya ha encargado el proyecto para la rehabilitación integral de las antiguas casas de los maestros, situadas en la Escola da Oliveira. Se trata de una actuación con la que se pretende devolver a la vida a uno de los espacios con más historia del núcleo urbano de Arcade, habilitando las casas para la realización de actividades sociales y culturales y para que sirvan también como lugar de encuentro y reunión del tejido asociativo.

Para realizar la obra, el gobierno bipartito contempla una inversión de 200.000 euros, por lo que al mismo tiempo que se redacta el proyecto trabajan en la búsqueda de fórmulas de financiación para acelerar los pasos de cara a desarrollar la actuación. El objetivo es que el tejido asociativo municipal pueda hacer uso de estos espacios lo antes posible.

En este sentido, el gobierno local tiene ya sobre la mesa diversos proyectos para la rehabilitación y mejora de espacios y barrios del municipio. A la recuperación de las antiguas casas de los maestros se suma la reurbanización, mejora y humanización del Val-Sobral; y la creación de un núcleo de centralidad junto a la Casa Consistorial, dotando esta zona de una plaza. Además, también están sobre la mesa varios proyectos importantes en otras zonas del municipio que se irán anunciando en próximas fechas, con el objetivo de avanzar en la transformación rural y urbana de Soutomaior.

El alcalde, Manu Lourenzo, señaló que «as antigas casas dos mestres están no pleno centro urbano de Arcade e queremos convertelas nun espazo cheo de vida e de actividade. Coa contratación do proxecto de rehabilitación integral damos un primeiro e importante paso para estas instalacións poidan ser usadas polos veciños e veciñas, sumando un novo punto de encontro para o tecido asociativo do noso concello».

Lourenzo aprovechó el anuncio para agradecer el trabajo llevado a cabo por los funcionarios municipales para conseguir subvenciones que permitan llevar a cabo todas las inversiones previstos por el gobierno local.